Глава МИД Германии заявил о незаконности вторжения Турции в Сирию

Военная операция Турции в Сирии «не согласуется с международным правом», заявил глава МИД Германии Хайко Маас в эфире телеканала ZDF.

«Мы не думаем, что нападение на курдские формирования легитимно с точки зрения международного права», – передает слова главы МИД Германии ТАСС.

«Если в международном праве нет обоснования для такого вторжения, то в таком случае оно и не согласуется с международным правом», – добавил министр.

«Мы также не согласны с тем, что сирийские беженцы, которые сейчас находятся в Турции, будут отправлены на север Сирии в эту зону безопасности, возможно, вопреки их воле», – подчеркнул глава МИД Германии.

По его словам, подобные проблемы следует обсудить с Турцией. «Потому что мы не будем платить деньги за дела, которые, по нашему мнению, нелегитимны», – указал Маас.

Напомним, 9 октября Анкара объявила о начале военной операции против сирийских курдов. В конфликт вмешались ВС Сирии, которые по договоренности с курдами начали брать под контроль города на севере республики. В ответ Анкара пригрозила войной Дамаску.

Газета ВЗГЛЯД писала, что турецкая операция перевернула военную ситуацию в Сирии.

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