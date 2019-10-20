Во Франции напали на редакцию армянского журнала

Во Франции произошло нападение на франкоязычный журнал Nouvelles d'Arménie («Новости Армении»), сообщило посольство Армении в Париже.

«Посольство Армении во Франции решительно осуждает нападение на офис журнала Nouvelles d'Arménie», – передает РИА «Новости» заявление армянского посольства.

В диппредставительстве подчеркнули, что «это серьезное посягательство против свободы слова и республиканских ценностей».

По данным самого издания, инцидент произошел в ночь на воскресенье. Нападавшие сломали дверь редакции, украли фотокамеру и три компьютера, где хранились конфиденциальные сведения.

Напомним, 7 января 2015 года произошло нападение на редакцию газеты Charlie Hebdo, в результате которого были убиты 12 человек. Нападавших ликвидировали подразделения жандармерии по борьбе с терроризмом.