Песков сказал, чем руководствуется Путин в международной политике

Занимаясь международной политикой, президент Владимир Путин в первую очередь руководствуется интересами внутренних дел страны, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Ведя мировые дела, осуществляя международную политику, наш президент руководствуется, прежде всего, интересами наших внутренних дел, то есть интересами наших людей», – приводит его слова РИА «Новости».

На этой неделе у президента России состоялись официальные визиты в Саудовскую Аравию и в Объединенные Арабские Эмираты.

Как написал редактор британской вещательной корпорации Би-би-си по Ближнему Востоку Джереми Боуэн в статье для The Sunday Times, Россия воспользовалась бездействием западных стран и стала важнейшим игроком на Ближнем Востоке, а президент Владимир Путин – самым влиятельным в регионе иностранным лидером.

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