Берни Сандерсу провели операцию на сердце

Претендента на пост президента США, сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса госпитализировали из-за болей в груди, сообщают СМИ со ссылкой на слова его помощника.

«Во время политического мероприятия вчера вечером сенатор Сандерс почувствовал дискомфорт в груди. После медицинского обследования у него было обнаружена закупорка артерии», – передает RT со ссылкой на Abc News.

Политика госпитализировали в городе Лас-Вегас, штат Невада.

Представители сенатора отметили, что Сандерсу несколько дней потребуется для отдыха, но сейчас он пребывает в «хорошем настроении».

Сандерсу провели операцию на сердце из-за закупорки артерии, передает «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.

В июне в США прошел социологический опрос, согласно которому нынешний президент Дональд Трамп находится на третьем месте в списке кандидатов, за которых бы проголосовали респонденты. Действующий американский лидер уступает Джо Байдену и Берни Сандерсу.