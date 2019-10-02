Саакашвили заявил о своем похищении по приказу Порошенко

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко отдавал приказ о его похищении.

«Я вношу в генеральную прокуратуру мою жалобу по поводу моего похищения и незаконной высылки с Украины, осуществленной по личному приказу Порошенко членами его охраны и частных охранников Кононенко, переодетых в пограничников. Только этого достаточно для многолетнего приговора», – написал в своем Facebook Саакашвили.

Ранее Саакашвили заявлял, что намерен вернуться в Грузию в ближайшие месяцы.

В Госбюро расследований Украины сообщали, что Порошенко является свидетелем в 12 уголовных делах.