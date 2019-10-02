Синоптики пообещали москвичам первые сугробы

В ближайшие дни европейскую часть накроет похолодание из-за вихря «Мортимер», в связи с чем меньше, чем через неделю в Москве могут появиться первые сугробы.

«Мортимер» принес в Россию сначала теплый воздух, однако затем обернулся штормом, который прошел, в частности, в Европе и Санкт-Петербурге. К концу недели арктическое вторжение захватит запад, север и северо-восток европейской России, сообщают «Вести».

В Ленинградской области и Санкт-Петербурге уже похолодало до +8, температура будет снижаться до +4...+5 градусов. В выходные ожидается снег с дождем.

В Москве 3 октября воздух может прогреться до +19 градусов, затем температура будет стремительно снижаться. Новая неделя начнется с +5 градусов Цельсия. Не исключено, что местами в Центральном регионе может образоваться снежный покров, хотя он и не задержится надолго.