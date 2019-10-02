В «Мосгазе» объяснили происхождение запаха газа в столице

Запах газа в Москве, на который жалуются местные жители, связан с плановым сбросом газа с газопровода «Серпухов – КРП 14», сообщили в пресс-службе «Мосгаза».

Магистральный газопровод на данный момент находится на капитальном ремонте, ситуация находится под контролем, угрозы здоровью населения нет, заверили в компании, передает «Интерфакс».

Жалобы на запах газа в диспетчерское управление «Мосгаза» поступили от жителей города, отметили в пресс-службе.

Также там добавили, что незначительный запах газа может недолгое время оставаться в Центральном и Восточном административных округах столицы.

В июле из трубы, подающей газ под высоким давлением на ТЭЦ-27 в Мытищах, произошел выброс газа, начался пожар, в результате погиб один человек.