Путин сказал, как долго нефть будет сохранять свое место на мировом рынке

Президент России Владимир Путин заявил, что нефть продолжит сохранять свое место на рынке еще в течение 25 лет.

Об этом сообщает ТАСС.

Ранее российский лидер сообщил, что на данный момент отсутствуют основания для резких колебаний цен на нефть.