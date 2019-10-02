Путин заявил об отсутствии оснований для резких колебаний цен на нефть

Мировые цены на нефть вернулись на прежний уровень после скачка, спровоцированного атакой на нефтяные объекты Саудовской Аравии, заявил президент Владимир Путин.

«Недавняя массированная атака на объекты нефтяной инфраструктуры в Саудовской Аравии, конечно, спровоцировала скачок цен на нефть, но я был убежден, что все вернется на сегодняшние показатели, потому что фундаментальных оснований для резких колебаний на рынке нет», – сказал Путин на встрече с генсеком ОПЕК Мохаммедом Баркиндо «на полях» Российской энергетической недели.

По его словам, эти основания отсутствуют, в том числе, благодаря совместным усилиям России и ОПЕК по стабилизации мирового рынка, передает РИА «Новости».

Путин также отметил, что Россия рассчитывает на последовательность и дисциплину участников сделки ОПЕК+, «зная, что в самой организации проводится постоянная целенаправленная работа по поддержанию определенной дисциплины по выполнению всех наших договоренностей». «Со своей стороны, как вы знаете, Россия придерживается всего того, о чем мы договаривались, и это приносит нам общий результат и общий успех», – сказал президент.

Он также назвал Российскую энергетическую неделю востребованным для рынка мероприятием. По словам Путина, диалог между ОПЕК и не входящими в картель странами приносит положительные результаты как для России, так и для всего мирового энергетического рынка, а значит, и всей мировой экономики.

Президент отметил и участие Баркиндо в специальной сессии Валдайского форума. «Уверен, что такое расширение информации, в том числе для людей, которые не занимаются непосредственно энергетикой, а занимаются мировой политикой, крайне важно, чтобы объяснить нашу общую позицию по развитию мировых энергетических рынков», – заметил Путин.

Он также подчеркнул, что Россия даже в условиях незаконных ограничений и нечистоплотных приемов демонстрирует ответственный подход и надежность на энергорынке.

«По мнению экспертов, потребление энергоресурсов в ближайшие годы будет расти. Прежде всего, в государствах Азиатско-Тихоокеанского региона, а также на традиционных рынках, таких как Европа. И здесь на первый план выходит надёжность и предсказуемость поставок. Работа по общим прозрачным правилам, свободным от недобросовестной конкуренции в политической обертке, когда под надуманным предлогом вводятся ограничения на деятельность энергетической компании и ее партнеров. Но и в этих условиях мы демонстрируем ответственный деловой подход, в том числе в отношениях с нашими многолетними партнерами в Европе», – сказал Путин.

Напомним, ПВО Саудовской Аравии не смогла защитить нефтяные объекты страны от атаки дронов и ракет. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Однако Саудовская Аравия, США и страны Европы обвиняют Иран, утверждая, что хуситы провести такую атаку не смогли бы.