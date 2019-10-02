Грузинские СМИ сообщили о начале производства «ГАЗелей» в Тбилиси

В Грузии будут производить российские микроавтобусы «ГАЗель», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

Как отмечает commersant.ge, мэр Тбилиси Каха Каладзе накануне рассказал о том, что в Тбилиси будут выпускать собственные микроавтобусы. Издание выяснило, что они будут идентичны моделям «ГАЗель NEXT», а инвесторы вложат 30 млн долларов. Микроавтобусы, выпущенные в Тбилиси, хотят продавать и за пределы Грузии.

Каха Каладзе пообещал вскоре предоставить более детальную информацию на этот счет.

Парк микроавтобусов в Тбилиси будет заменен в 2020 году. Кроме того, мэрия Тбилиси готова рассмотреть и другие предложения, в том числе от Ford.

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