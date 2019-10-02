В Германии появился уполномоченный по транзиту газа через Украину

Правительство Германии учредило должность специального уполномоченного по вопросам транзита газа через Украину, им стал Георг Граф Вальдерзе, сообщила представитель министерства экономики Германии.

«С 2018 года Еврокомиссия, Россия и Украина ведут трехсторонние переговоры о продлении транзита российского газа. Назначая уполномоченного, федеральное правительство дополнительно сопровождает и поддерживает данные переговоры с тем, чтобы обеспечить транзит после истечения нынешнего контракта», – передает его слова ТАСС.

Отмечается, что Германия ранее высказывалось за сохранение роли транзитера газа в будущем после ввода в эксплуатацию «Северного потока – 2». Минэкономики ФРГ отмечает, что «это имеет большое значение» и для Киева, и для ЕС.

Уполномоченный будет выполнять «посреднические и консультативные» функции, он находится в подчинении министерству экономики и сотрудничать с МИД Германии.

Вальдерзе является также председателем правления германского комитета Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

ФРГ выступала за сохранение транзита через территорию Украины.

При этом Германия является сторонником «Северного потока – 2». Так, в сентябре председатель Бундестага Вольфганг Шойбле подверг критике действия противников газопровода «Северный поток – 2», отметив, что они могут навредить Европе.