Путин поздравил Си Цзиньпина с 70-летием установления дипотношений

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму председателю КНР Си Цзиньпину по случаю 70-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, сообщает пресс-служба Кремля.

В телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля, Путин отметил, что Россия «первой признала Китайскую Народную Республику и сразу же наладила самое тесное взаимодействие с ней».

«Вспоминая историю российско-китайских отношений, мы можем уверенно сказать, что они с честью выдержали испытание временем», – добавил глава государства.

Российский лидер высоко оценил успехи в развитии конструктивного сотрудничества на самых разных направлениях, которых Москва и Пекин достигли за последнее время, а также расширение содержательного политического диалога на всех уровнях и координацию усилий в решении актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня – в том числе в рамках ООН, ШОС, БРИКС и других структур.

Владимир Путин выразил уверенность в дальнейшем наращивании всего комплекса российско-китайских связей на благо народов двух стран, в интересах упрочения стабильности и безопасности на евразийском континенте и во всем мире.

В свою очередь Си Цзиньпин «от имени правительства Китая и китайского народа горячо поздравил» президента России «с 70-летием установления дипломатических отношений между двумя странами», передает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение КНР.

Накануне Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с 70-летием образования республики.

Китайская Народная Республика и Советский Союз установили дипломатические отношения 2 октября 1949 года.

СССР стал первым иностранным государством, которое объявило о признании КНР.

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