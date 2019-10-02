Названы города, которым угрожает таяние вечной мерзлоты

Самое быстрое таяние многолетней мерзлоты из-за глобального потепления наблюдается на границе мерзлоты, в районе городов Воркута, Салехард, Чита, Улан-Удэ, Петропавловск-Камчатский, заявил ведущий научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института Алексей Екайкин.

В конце сентября был опубликован доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) «Океан и криосфера в меняющемся климате», одним из авторов которого является Екайкин. Авторы доклада предположили, что к 2100 году многолетняя мерзлота может в среднем оттаять на 3-4 метра. При этом более половины территории России занимают многолетняя мерзлота, ледники, снежный покров и морской лед.

«Глубина протаивания мерзлоты будет неравномерной. Она активно будет таять по краям. Есть граница распространения мерзлоты: к северу от этой границы мерзлота есть, к югу ее нет. Везде будет увеличиваться глубина сезонного протаивания. Сейчас вблизи границы мерзлоты – Воркута, Салехард, Чита, Улан-Удэ, Петропавловск-Камчатский», – передает РИА «Новости» слова Екайкина.

По его словам, к концу XXI века в зоне таяния будут уже Игарка, Якутск и Магадан.

Екайкин добавил, что в зоне мерзлоты также находятся Норильск, Салехард, Якутск, Оймякон и Тикси.

Напомним, в конце августа ZDF со ссылкой на российского геофизика Сергея Зимова сообщил, что глобальное потепление ведет к таянию сибирской вечной мерзлоты, что приводит к выделению большого количества углекислого газа. Это может привести к тому, что климат в Европе станет необитаемым.