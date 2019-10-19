Госдеп признал давнюю обеспокоенность работой сына Байдена в украинской компании

Первый зампомощника госсекретаря Джордж Кент сообщил Конгрессу США, что еще в 2015 году высказывался против работы Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США, в украинской компании Burisma.

Как пишет Washington Post со ссылкой на три источника, во вторник Кент рассказал в Конгрессе, что в 2015 году выражал обеспокоенность по этому поводу. Он предполагал, что должность Хантера Байдена может создать сложности для дипломатов США.

По мнению Кента, госслужащие на Украине могли бы подумать, что Джо Байден, занимавший пост вице-президента, действует через своего сына, передает РИА «Новости».

О своих опасениях Кент предупреждал офис Байдена, но в ответ услышал, что заниматься данным вопросом у вице-президента «нет сил» – другой сын Байдена тогда лечился от рака.

Напомним, экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Burisma выплатила Хантеру Байдену 1 млн долларов. В сентябре в Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа из-за якобы его шантажа в отношении Украины – американский лидер, как утверждалось, требовал от Киева расследовать дело Байдена-младшего.

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