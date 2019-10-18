Коллега Марьянова возмутилась из-за радуги на могиле актера

Актриса Елена Ксенофонтова раскритиковала памятник на могиле актера Дмитрия Марьянова, она назвала его пошлым и циничным.

На надгробии актера размещен крест, заполненный мозаикой в цветах радуги. «Дима был православным христианином. Нельзя было допустить, чтобы на памятнике не было креста. Нет, он есть, но крест, заполненный радугой», – заявила Ксенофонтова в опубликованном в ее Instagram видео.

По ее словам на могиле Марьянова спустя два года после его смерти родственники установили «циничный, осознанно пошлый» памятник «не любви, а абсолютного равнодушия и даже какой-то неприязни к этому человеку».

Она добавила, что на могиле также отсутствует отчество актера «Дмитрий Марьянов... Спасибо, что не Димка», – отметила Ксенофонтова. Также коллегу Марьянова возмутил тот факт, что его родственники «перекопали» могилу, а крест и памятник, по ее словам, должны стоять в ногах умершего.

Ксенофонтова считает, что подобное надгробие могли установить лишь те, кто не знал Марьянова: «На этом памятнике нет самого Димы. Он не заслужил, чтобы там был его лик. Вы стыдитесь его? Или вы решили быть в тренде, хайповать до последнего? Побойтесь Бога», – добавила актриса.

Напомним, Дмитрий Марьянов скончался 15 октября 2017 года. Причиной его смерти называли закупорку кровеносного сосуда оторвавшимся тромбом. Позже в СК причиной его смерти был назван сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены.