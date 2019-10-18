Женщины впервые совершили парный выход в открытый космос

Астронавты НАСА Кристина Кук и Джессика Меир в пятницу совершили первый в истории выход сразу двух женщин в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС). Они должны заменить один из блоков системы энергопитания.

Люк шлюза Quest был открыт в 14.37 мск. Работы будут осуществляться в течение порядка шести часов. Блок, который предстоит починить Кук и Меир, вышел из строя на прошлой неделе, передает ТАСС.

Для Кук это уже третий выход в космос за последние две недели.

Первой женщиной, вышедшей в открытый космос в 1984 году, стала советский космонавт Светлана Савицкая.

Помимо Кук и Меир, на МКС сейчас работают россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американец Эндрю Морган, а также представитель Европейского космического агентства итальянец Лука Пармитано.

В начале октября сообщалось, что полностью российский экипаж космического корабля «Союз МС» может отправиться к МКС осенью 2020 года.

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