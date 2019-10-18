Дзюба подшутил над украинским «неблогером» Ракицким

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба во время тренировки команды пошутил над украинским одноклубником Ярославом Ракицким.

«Зенит» выложил ролик в Twitter с моментом с тренировки команды. Ракицкий попросил оператора клуба не снимать его, в ответ на что Дзюба с украинским акцентом спросил: «Он шо тебе, блогер шо ли?», намекая на слова украинского защитника о том, что он не любит давать интервью, потому что «не какой-то блогер».

Напомним, в феврале глава департамента киевского «Динамо» по работе со СМИ Николай Несенюк раскритиковал защитника Ярослава Ракицкого за переход из донецкого «Шахтера» в петербургский «Зенит». Представитель киевского «Динамо» призвал порадоваться «экономии», ведь «бешеную зарплату» Ракицкому теперь будут платить «не украинскими, а вражескими деньгами».

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