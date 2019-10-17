В США испугались получения Россией секретов американского спецназа

Курды могут передать России и Сирии секретную информацию американского спецназа, пишут американские СМИ.

В партнерстве с курдами у России и Сирии может появиться «разведывательный бонус», так как поддерживаемые США «Сирийские демократические силы» несколько лет работали вместе с американскими коммандос, изучая их тактику, методы, процедуры, вооружение, а также получая доступ к их разведывательным данным и секретным документам, пишет Military Times.

Бывший военный разведчик США считает, что потенциальное распространение чувствительной информации американских сил спецоперации со стороны курдов стало бы огромной проблемой.

В то же время бывший военный чиновник США заявил, что секретных разведданных, которыми можно поделиться, у курдов нет, однако они обладают информацией о некоторых сотрудниках и процедурах американского спецназа. Передача этой информации тоже может оказаться чувствительной, считают источники.

Несмотря на то, что американцы называют курдов лояльными к США, они могут быть «принуждены к обмену информацией с Россией», пишет портал.

9 октября Анкара объявила о начале на северо-востоке Сирии военной операции «Источник мира» против курдов. Целью ее является создание буферной зоны на турецкой границе.

США после этого вывели свои войска с севера Сирии, что было воспринято мировыми СМИ как предательство со стороны Вашингтона, так как курды были союзниками американских военных в борьбе против ИГ* (запрещено в России).

На фоне выхода США и наступления Турции курды договорились с сирийскими правительственными войсками, которые стали занимать покинутые коалицией США города.

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