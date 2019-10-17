Курды отказались пускать сирийско-российский военный конвой в Ракку

Курдский блокпост отказался пропускать в Ракку сирийский и российский военный конвой, сообщили СМИ.

Отказ во въезде военные получили на курдском блокпосту у пересечения Табки, сообщает ANNA-News.

Информацию подтверждает в своем Facebook находящийся на месте событий военный журналист Игорь Дмитриев.

«Со стороны Ракки проход не открыли. Вежливо, без конфликта, мол, беспокоятся о безопасности – заминировано. Не хотят просто так отказываться от мечты о курдском государстве. А может надеются, что Трамп передумает», – написал он.

Ранее сообщалось, что передовые отряды сирийский армии впервые за пять лет вошли в Ракку.

Предполагалось, что сирийская армия разместит свои силы вдоль границы с Турцией от Манбиджа и до последнего КПП в Дерике. В четверг сообщалось, что сирийские войска вышли на границу с Турцией.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, как за счет турецкой операции сирийская армия возвращает себе огромные территории.

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