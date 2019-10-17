Дубровский опроверг сведения о бегстве в Швейцарию

Экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский опроверг информацию, что он скрывается от следствия в Швейцарии. Также он заявил, что ему неизвестно о возбуждении против него уголовного дела.

«Я никуда не эмигрировал. Во-первых, я – гражданин России. Во-вторых, у меня нет оснований для жизни в Швейцарии, и мне это не нужно. Моя семья, родные и близкие живут в России, и мне нравится жить и работать в России. Я не обладаю банковскими счетами и недвижимостью за границей», – заявил он в интервью РБК.

По его словам, он иногда приезжает в Швейцарию по туристической визе, чтобы встретиться со своей дочерью.

Сейчас, заявил Дубровский, он вышел на пенсию. Также он опроверг информацию о том, что после ухода с поста губернатора власти дали ему гарантии, что его не подвергнут уголовному преследованию.

На вопрос о том, планирует ли он вернуться в Россию, Дубровский заявил, что может находиться на родине тогда, когда захочет.

«Я свободный человек и самостоятельно принимаю решения о своем местонахождении», – заявил он.

Говоря о заявлении ФАС по уголовному делу, Дубровский заявил, что не знает о его возбуждении.

«Сейчас это решение ФАС оспаривается в арбитражном суде. О возбуждении уголовного дела по материалам проверки мне ничего не известно», – сказал экс-губернатор.

Ранее сообщалось, что Дубровский скрылся от следствия в Швейцарии. Перед этим адвокат Игорь Трунов сообщил, что против экс-губернатора завели дело о превышении полномочий.

Во вторник ФАС подтвердил возбуждение уголовного дела в отношении Дубровского.

Он подал в отставку в марте 2019 года, на посту губернатора Челябинской области Дубровский работал с 2014 года.