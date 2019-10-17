Медведев раскритиковал членов кабмина за англицизмы

Премьер-министр Дмитрий Медведев раскритиковал членов правительства за использование англицизмов и призвал не коверкать русский язык.

В ходе заседания правительства Медведев резко высказался против англицизмов в речи, когда говорил о необходимости проактивного формата взаимодействия государства и гражданина.

«Термин, конечно, не очень хороший. Мы очень часто любим иностранные термины в виде кальки заимствовать – proactive», – передает ТАСС слова Медведева. Он отметил, что «это всего лишь «предварительный».

«Давайте-ка мы не будем язык засорять ненужными словами», – обратился он к членам правительства.

Напомним, 6 октября председатель патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что детей нужно обучать не английскому, а церковнославянскому языку.

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