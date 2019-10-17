Вторая российская биатлонистка решила сменить спортивное гражданство

Российская биатлонистка Аделина Сабитова будет выступать за Белоруссию, рассказал источник, знакомый с ходом оформления ее перехода.

Сабитовой 22 года, она представляет Удмуртию. За сборную России она никогда не выступала, в последнем чемпионате страны заняла 44-е место, передает ТАСС.

Белорусская федерация биатлона и Сабитова обратились в СБР с просьбой разрешить переход, российская сторона претензий не имела.

Теперь смену спортивного гражданства должен утвердить Международный союз биатлонистов (IBU), наложивший временный мораторий на переходы биатлонистов. Запрет обещали снять после принятия нового устава организации на конгрессе IBU, который пройдет с 18 по 20 октября в Мюнхене.

Напомним, в среду генеральный секретарь биатлонного подразделения Ассоциации лыжного спорта Словении Матей Облак заявил, что российская биатлонистка и бронзовый призер ЧМ-2017 в смешанной эстафете Ольга Подчуфарова планирует сменить спортивное гражданство и выступать за словенскую сборную.