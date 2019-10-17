Шифратор с квантовым распределением ключей создан в России

В России закончились испытания опытного образца шифратора с квантовым распределением ключей по оптоволоконным линиям связи, сообщил научный руководитель Центра компетенций НТИ «Центр квантовых технологий» Сергей Кулик.

Шифратор планируется применять в центрах обработки данных при проведении межбанковских операций, в локальных сетях обмена данными корпораций и ведомств, передает ТАСС.

В ходе испытаний, проходивших несколько месяцев, ученые тестировали работу устройства при разных температурных режимах, уровнях вибрации и климатических условиях.

«Мы завершили разработку и приняли участие в приемочных испытаниях первого российского промышленного оборудования для работы с технологиями квантового шифрования информации. Это очень значимое событие, так как все предшественники этого шифратора были единичными изобретениями, которые зачастую даже не предполагали их последующее интегрирование в серьезные системы шифрования. Создав и протестировав опытный образец высокопроизводительного шифратора для серийного выпуска, мы выходим на совершенно новый уровень развития и внедрения квантовых технологий в России», – подчеркнул Кулик.

В Центре компетенций заверили, что производительность шифратора держится на уровне мировых стандартов, он способен передавать данные на скорости 10 гигабит в секунду с задержкой меньше миллисекунды.

Также в шифраторе предусмотрена смена квантовых ключей с частотой примерно один раз в минуту, что должно обеспечить максимальную защиту данных.

«Так называемые мастер-ключи шифраторов сегодня обновляются раз в несколько месяцев, что создает угрозу взлома. Наша разработка не позволяет злоумышленникам копить зашифрованные одним ключом данные, чтобы потом их взламывать. Ключи меняются достаточно часто, поэтому каждый пакет данных фактически имеет свой индивидуальный пароль», – добавил Кулик.

Производство опытной серии планируется проводить на базе компании «ИнфоТеКС», пояснил глава Центра научных исследований и перспективных разработок компании Владимир Елисеев.

После этого оборудование нужно сертифицировать, этот этап планируется завершить в 2020 году.

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