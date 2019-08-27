Самый устойчивый к кибератакам российский компьютер показали на МАКС

Самый устойчивый к кибератакам компьютер «Эльбрус 801М», разработанный концерном «Автоматика», показали на международном авиасалоне МАКС-2019, сообщили в пресс-службе предприятия.

Там сообщили, что моноблок «Эльбрус 801М» создан на базе российского восьмиядерного центрального микропроцессора «Эльбрус-8С» и предназначен для организации как рабочих мест с повышенным уровнем доверенности и защитой информации, так и типовых рабочих мест.

«За счет применения российского центрального микропроцессора уровень кибербезопасности моноблока значительно выше, чем у его аналогов, созданных на базе зарубежных микропроцессоров. В том числе он устойчив к большинству видов кибератак (типа Spectre и Meltdown)», – передает РИА «Новости» слова представителя «Автоматики».



Сегодня моноблок «Эльбрус 801М» находится в тестовой эксплуатации. В дальнейшем компьютер может быть интересен силовым и госструктурам, энергетическим и транспортным компаниям.

Напомним, в июне в Ростехе сообщили, что концерн «Автоматика» (входит в Ростех) разработал и вывел на рынок промышленные компьютеры и модули на базе процессоров «Эльбрус» и МЦСТ-R.