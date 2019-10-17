Путин призвал Госдуму отозвать признание комиссии в рамках Женевских конвенций

Взгляд
17 октября, четверг  |  Последнее обновление — 11:35  |  vz.ru
Разделы

Российские вертолеты лишают советской идеи

До сих пор «Камов» и «Миль» летели каждый своим путем, но теперь их запрягли в одну упряжкуФото: Артур Лебедев/ТАСС
«Ростех» решил слить воедино два знаменитых еще со времен СССР конструкторских бюро – Миля и Камова. Взамен будет Национальный центр вертолетостроения. Когда-то в ЦК КПСС решили специально создать не одно, а два бюро – чтобы инженеры конкурировали друг с другом. Теперь же этому соперничеству конец. Однако в авиационной отрасли уверены, что Россия может выиграть от такой оптимизации. Подробности...
Перейти а раздел…

Самыми влиятельными женщинами мира стали бывшие мужчины и Грета Тунберг

Список Би-би-си зачастую составлялся не по степени влиятельности, а по частоте упоминаний в прессеФото: ВЗГЛЯД
Назван список 100 самых влиятельных женщин года по версии Би-би-си. Помимо ожидаемой Греты Тунберг, в сотне женщин года присутствует, например, малайзийский трансгендер, исландский транссексуал, жертва сексуального насилия, защитница прав чернокожих балерин. Россия представлена всего одной участницей. И ее нахождение в данном списке вызывает определенные вопросы. Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем судмедэксперты делают погибших детей «пьяными»

Употребление малолетними детьми алкоголя может стать основанием для лишения родительских правФото: Руслан Шамуков/ТАСС
Так называемое дело пьяного мальчика из Балашихи еще не успело забыться, а на смену ему пришло новое − из Кировской области. Погибшему в ДТП ребенку тоже шесть лет и на момент гибели он тоже был пьян, утверждает экспертиза. Разница в том, что за рулем на этот раз сидел майор полиции. Многие не верят в подлог, поскольку экспертиза никак не повлияет на квалификацию дела. Увы, логика у подлога в данном случае есть. Причем весьма циничная. Подробности...
Перейти а раздел…

Турция вернула Сирии огромные территории

Турецкая армия крайне примитивно ведет себя в Сирии с тактической точки зренияФото: Anas Alkharboutli/Global Look Press
Предварительные итоги операции турецких войск в северной Сирии можно уже подвести. Стало очевидным, что и военные, и политические цели Анкары как минимум не оправдались. А самым большим разочарованием Эрдогана должен стать тот факт, что в итоге в главном выигрыше оказался его противник – Башар Асад. Как такое произошло? Подробности...
Перейти а раздел…

Способна ли смертная казнь остановить педофилов

Обвиняемый раскаивается, но это уже мало кого интересуетФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Чудовищное убийство девятилетней девочки рецидивистом потрясло не только Саратов, но и всю страну. Вновь зазвучали голоса о необходимости возвращения смертной казни как минимум для педофилов. Однако действительно ли угроза наказания смертью поможет предотвращать такие трагедии и какие инструменты для этого в реальности эффективны?  Подробности...
Перейти а раздел…

Как победить страх и ненависть Америки к России

Антон Крылов, журналист
Более 70% американцев относятся к русским, как к врагам. Это – результат массированной антироссийской пропаганды. Это именно пропаганда, потому что более 90% материалов про Россию в США – негатив. И если США решили бояться, то наш исторический долг – выиграть. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Счастье есть, только мы не умеем о нем рассказывать

Алексей Алешковский, сценарист
Хорошие новости – это в первую очередь модели конструктивного решения сложных проблем. Это модели не конфронтации, а взаимодействия человека и государства. Чернуха достала всех. Подробности...
Обсуждение: 108 комментариев

Перестанут ли банки кошмарить бизнес

Екатерина Звягина, эксперт Агентства стратегических инициатив
Власти обещают пойти навстречу бизнесу и запретить банкам по поводу и без блокировать счета компаний. А это действительно стало кошмаром предпринимателей – банк может лишить их возможности распоряжаться своими деньгами в любой момент. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
    Перейти а раздел…

    Россия своих людей не бросает

    Конфузы с исполнением российского гимна

    Анна Долгарева: Смертная казнь по наследству

      Перейти а раздел…

      Ким Чен Ын покорил священную гору на белом коне

      Северокорейский вождь Ким Чен Ын покорил священную гору Пэктусан (3 тысячи метров). Причем, как утверждает печать КНДР, вождь поднялся туда на белом коне. Его отец и дед тоже поднимались на гору, но только пешком
      Подробности...

      Скончался легендарный советский космонавт Алексей Леонов

      В когорте первых космонавтов Алексей Леонов был поистине всенародным любимцем, он также завоевал признание миллионов людей за рубежом. Человек-легенда, в 1965 году он первым вышел в открытый космос и тем самым попал в мировую историю. В пятницу Леонов скончался на 86-м году жизни
      Подробности...

      Турция начала наземное вторжение в Сирию

      Турецкая армия начала наземную часть вторжения в северную Сирию с применением артиллерии и танков. Перед этим были нанесены авиаудары по нескольким городам, сообщалось о жертвах среди мирных граждан. Невзирая на возмущение США, турки намерены довести операцию «Источник мира» до логического конца
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Гусиная столица»: Пример удачного стартапа из глубинки

        «Вкус пирога»: История о том, как открыть свой стартап в 60 лет

        «Семицветик»: Детский сад с душой

          Перейти а раздел…
          На что сборная России по футболу сможет рассчитывать на Евро-2020?
          • Не выйдет из группы

          • Из группы выйдет, но дальше шансов мало

          • Дойдет до полуфинала или финала

          • Выиграет турнир

          Как сочетаются ваши взгляды на религию и смертную казнь?
          • Я верю в бога, и я за смертную казнь

          • Я верю в бога, и я против смертной казни

          • Я не верю в бога, и я за смертную казнь

          • Я не верю в бога, и я против смертной казни

          30 лет назад на советском ТВ состоялся первый эфир Анатолия Кашпировского. А на вас действовал его гипноз?
          • Да

          • Нет

          • Я не смотрел эти передачи

            Перейти а раздел…

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Россия заявит США протест из-за снятых с поезда под Северодвинском дипломатов
              СК назвал причину гибели пассажиров SuperJet в ШереметьевоВ ООН призвали Раду закрыть сайт «Миротворец»Сирийские войска вышли к границе с ТурциейЛех Валенса похвалил Россию
              Тарифы ЖКХ могут вырасти из-за нового налогаПутин призвал Госдуму отозвать признание комиссии в рамках Женевских конвенцийАзербайджан назвал условия въезда в страну россиян с армянскими фамилиямиПрезидент Филиппин пострадал при падении с мотоцикла
              Венедиктов провозгласил себя с Макаревичем «санитарами леса»Дипломаты объяснили сопровождение кортежа Путина в ОАЭ автомобилями «ДПС»Глава украинского футбола на матче с Португалией «получил в морду» в VIP-ложеСимоньян предложила помощь сбежавшим от родителей «Ромео и Джульетте»

              Главная тема


              Самыми влиятельными женщинами мира стали бывшие мужчины и Грета Тунберг

              российская ракета Х-31


              Эксперт оценил возможности Украины создать новую сверхзвуковую ракету

              «успешный авиаудар»


              Авиация коалиции США разбомбила собственный склад в Сирии

              мир по-американски


              Трамп назвал причину «сильного уменьшения» России

              Видео

              громкое дело


              Зачем судмедэксперты делают погибших детей «пьяными»

              ближний восток


              Турция вернула Сирии огромные территории

              новые условия


              «План Зеленского» по Донбассу отличается наглостью

              общественное мнение


              Украинцы захотели с Россией общего будущего

              викторина


              Что вы знаете о русской водке?

              Возможность работать


              Сергей Мардан: Зачем России врачи-гастарбайтеры

              Банковский запрет


              Екатерина Звягина: Перестанут ли банки кошмарить бизнес

              Хорошие новости


              Алексей Алешковский: Счастье есть, только мы не умеем о нем рассказывать

              на ваш взгляд


              На что сборная России по футболу сможет рассчитывать на Евро-2020?

              Путин призвал Госдуму отозвать признание комиссии в рамках Женевских конвенций

              17 октября 2019, 11:18

              Текст: Ольга Никитина

              Версия для печати

              Президент Владимир Путин в четверг внес на рассмотрение Госдумы законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I).

              На основании статьи 90 Протокола I учреждена международная комиссия по установлению фактов, в компетенцию которой «входят расследование предполагаемых серьезных нарушений гуманитарного права в рамках вооруженного конфликта международного характера, содействие путем оказания добрых услуг восстановлению уважительного отношения к Женевским конвенциям», передает ТАСС содержание пояснительной записки к законопроекту.

              В законопроекте подчеркивается, что с 1991 года комиссия фактически не выполняет своих функций. Кроме того, указано, что российского представителя в ее составе нет, но при этом Россия уплачивает в бюджет комиссии ежегодный взнос.

              «С учетом этих обстоятельств дальнейшее признание компетенции комиссии не представляется целесообразным», – говорится в документе.

              «Кроме того, в нынешней международной обстановке риски злоупотребления полномочиями комиссии в политических целях со стороны недобросовестных государств существенно возрастают», – подчеркивается в пояснительной записке.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............