Путин призвал Госдуму отозвать признание комиссии в рамках Женевских конвенций

Президент Владимир Путин в четверг внес на рассмотрение Госдумы законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I).

На основании статьи 90 Протокола I учреждена международная комиссия по установлению фактов, в компетенцию которой «входят расследование предполагаемых серьезных нарушений гуманитарного права в рамках вооруженного конфликта международного характера, содействие путем оказания добрых услуг восстановлению уважительного отношения к Женевским конвенциям», передает ТАСС содержание пояснительной записки к законопроекту.

В законопроекте подчеркивается, что с 1991 года комиссия фактически не выполняет своих функций. Кроме того, указано, что российского представителя в ее составе нет, но при этом Россия уплачивает в бюджет комиссии ежегодный взнос.

«С учетом этих обстоятельств дальнейшее признание компетенции комиссии не представляется целесообразным», – говорится в документе.

«Кроме того, в нынешней международной обстановке риски злоупотребления полномочиями комиссии в политических целях со стороны недобросовестных государств существенно возрастают», – подчеркивается в пояснительной записке.