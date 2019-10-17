Участник акции 27 июля Губайдулин бежал из России

Участник несанкционированной акции 27 июля в Москве Айдар Губайдулин покинул Россию, несмотря на подписку о невыезде, сообщил адвокат Максим Пашков.

«Он уехал из нашей страны, куда именно – неизвестно», – приводит его слова ТАСС.

Защитник уточнил, что следователь не давал Губайдулину разрешение на отъезд из страны. Ранее Губайдулин дал подписку о невыезде, добавил адвокат.

Во вторник Губайдулину было предъявлено новое обвинение – по ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти, не опасного для его жизни и здоровья). По версии следствия, он угрожал насилием сотрудникам Росгвардии. Ранее его обвиняли в покушении на применение такого насилия.

Пашков заявил, что его подзащитный «бросил пластиковую бутылку в бойца ОМОН, но не попал». «Ранее следствие утверждало, что бутылка была полной, сейчас они отказались от этой версии, и согласны с тем, что она была пустой», – добавил адвокат.

Вину Губайдулин не признает. «С нашей точки зрения, состава преступления его деяние не образует», – отметил адвокат.

В своем Facebook Губайдулин написал, что решение об отъезде из России «далось нелегко». «Я покинул страну и в ближайшие годы не вернусь», – пообещал он, добавив, что считает себя патриотом.

Мещанский суд Москвы 18 сентября вернул прокурору дело о применении насилия к представителю власти во время массовых беспорядков в Москве 27 июля в отношении Губайдулина в связи с несоответствием фабулы дела его фактическим обстоятельствам и освободил его из СИЗО под подписку о невыезде.

11 октября общественные деятели призвали принять меры в отношении еще не понесших ответственность участников летних несанкционированных акций оппозиции в Москве, которые переросли в массовые беспорядки.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, за что возбуждают дела против участников несанкционированных акций.

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