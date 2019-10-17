Меркель заявила об увеличении роли России и Ирана в Сирии после ухода американцев

Роль Москвы и Тегерана в Сирии заметно выросла после ухода из арабской республики американских войск, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

«Когда я говорю о геополитических последствиях (операции Турции в Сирии), то нужно уже задуматься о том, что роль России вместе с Ираном значительно выросла в регионе после того, как были отведены американские солдаты», – заявила Меркель, передает ТАСС.

По ее словам, «последствия этого развития пока невозможно сегодня прогнозировать».

Меркель также призвала Анкару прекратить военную операцию на северо-востоке Сирии и подчеркнула, что Германия не будет поставлять ей оружие в нынешних условиях.

«Я неоднократно, в том числе в личном разговоре с (турецким) президентом, настоятельно призывала немедленно прекратить военную операцию на севере Сирии против курдских формирований. И я повторяю это здесь», – подчеркнула канцлер.

Меркель отметила, что при всем понимании интересов Анкары в сфере безопасности «военная операция в Сирии ведет лишь к новым страданиям людей» и жертвам. «Это гуманитарная драма с серьезными геополитическими последствиями», – считает она.

«Поэтому правительство ФРГ в нынешних условиях не будет поставлять оружие Турции, и я рада, что эту позицию разделяют европейские партнеры», – подчеркнула Меркель, указав также, что военная операция Турции может свести на нет успех, достигнутый в борьбе с террористической организацией «Исламское государство*».

9 октября Анкара объявила о начале на северо-востоке Сирии военной операции «Источник мира», целью которой является создание буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, как заявляют в Анкаре, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Мировое сообщество осудило действия Анкары.

15 октября президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против Турции и пообещал «разрушить» турецкую экономику, если Анкара начнет уничтожать курдов на северо-востоке Сирии. Американский лидер также заявлял, что США введут «опустошительные санкции» в отношении Турции, если вице-президент США Майк Пенс не договорится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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