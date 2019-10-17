Парубий обвинил Запад в давлении на Украину

Некоторые из западных политиков оказывают давление на Украину в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе, заявил экс-глава парламента страны Андрей Парубий.

Он сказал, что не будет называть «всех имен зарубежных партнеров, некоторые из которых говорили, что уже есть договоренность» с командой нового президента Украины Владимира Зеленского, передает RT со ссылкой на «Радио НВ».

Эта договоренность, по словам Парубия, касается быстрого принятия «законов и об амнистии, и о выборах... и об особом статусе» Донбасса.

Парубий отметил, что такие условия «навязывались» Киеву и прежде.

По его словам, ряд евроатлантических государств «захочет спешным порядком продемонстрировать, что они разрешили на Украине противостояние». В таком случае на Западе «могут настаивать на том, чтобы это было без каких-либо условий».

На ваш взгляд Каким вы хотели бы видеть будущее Донбасса? Независимыми республиками

Регионами с особым статусом в составе Украины

Обычными регионами в составе Украины

Регионами в составе России



Парубий считает, что соглашение может быть достигнуто до Нового года. Он не исключил, что негласные договоренности уже существуют.

Напомним, Киев признал «формулу Штайнмайера», но выдвинул ряд условий, включая «роспуск квазигруппировок «Л/ДНР».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД