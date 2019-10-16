Родственница сбитого под Кировом мальчика не поверила в результаты экспертизы

Экспертиза уже не в первый раз якобы находит алкоголь в крови погибшего в ДТП ребенка, заявила родственница сбитого в Кировской области мальчика Галина Соловьева.

Он отметила, что экспертиза нашла в крови мальчика очень высокую для ребенка дозу алкоголя: «Шестилетний мальчик, ну сколько он весит? А если бы даже я выпила 100 гр алкоголя, как показала экспертиза, так я и то бы опьянела».

По ее словам, «это непостижимо», для ребенка 100 гр алкоголя – «это же очень много», передает RT.

Соловьева сказала, что не понимает, «зачем этот эксперт Насонов поступил так».

Она отметила, что «родственники были в шоке, когда эту экспертизу увидели».

Рассказывая о погибшем ребенке, женщина сказала, что мальчик ходил в детский сад, был общительным и шустрым. Как заявила Соловьева, у ребенка «было очень много друзей».

Как поясняет RT, Галина Соловьева – тетя Владимира Суворова, отца сбитого мальчика.

Напомним, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев сообщил, что количество алкоголя, обнаруженное в крови сбитого в Кировской области шестилетнего мальчика, сопоставимо со столовой ложкой водки. Пословам Исаева, «для ребенка шести лет – это значительная доза».