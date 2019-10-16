Индекс промпроизводства в России вырос за сентябрь на 2,7%

За сентябрь индекс промышленного производства вырос на 3% по сравнению сентябрем прошлого года и на 2,7% относительно августа 2019 года, следует из данных Росстата.

«Прирост промышленного производства за сентябрь составил 3% по сравнению с сентябрем 2018 года и 2,7% по сравнению с августом 2019 года. За период с января по сентябрь промышленное производство выросло на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – сообщается на сайте Росстата.

Указывается, что за девять месяцев позитивную динамику продемонстрировали все наблюдаемые сферы промышленного производства.

«Наибольшие темпы роста – у сырьевых (3,6% к аналогичному периоду 2018 г.) и обрабатывающих отраслей (2,2% по сравнению с 9 месяцами 2018 г.). В электроэнергетике, обеспечении газом и паром прирост промышленного производства составил 0,8% к периоду январь-сентябрь 2018 г., в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов – 1,4% к аналогичному периоду прошлого года», – говорится в сообщении.

Росстат отмечает, что все наблюдаемые сферы промышленного производства показали рост и за III квартал 2019 года относительно III квартала 2018 года.

«Сравнение сентября с августом 2019 года показывает наилучшую динамику в обрабатывающих отраслях (прирост 3,2% по сравнению с сентябрем 2018 года и 4,1% по сравнению с августом 2019 г.) и энергетике, обеспечении газом и паром (3,8% и 5,5% соответственно). Добыча полезных ископаемых выросла по сравнению с сентябрем 2018 года на 2,5% и снизилась по сравнению с августом 2019 года на 1,8%», – сообщает Росстат.