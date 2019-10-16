США отказались от обмена разведданными с Турций по операции против ИГ

Вашингтон отказался от обмена разведывательной информацией с Анкарой по действиям международной коалиции против «Исламского государства*» из-за военной операции Турции в Сирии.

По информации источников Der Spiegel, Пентагон отдал соответствующее распоряжение еще 9 октября. В Вашингтоне опасаются, что Анкара использует предоставляемую информацию против курдов на северо-востоке Сирии.

В военных кругах ФРГ шаг США назвали «пощечиной президенту» Турции Тайипу Эрдогану, передает ТАСС.

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии. Турецкие войска вошли в Телль-Абъяд, захватили Рас-эль-Айн, а также установили контроль над населенным пунктом Сулук на северо-востоке провинции Ракка.

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