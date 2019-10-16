Беглов оценил благоустройство петербургского парка

Губернатор Петербурга Александр Беглов проинспектировал обновленную зеленую зону парка Сосновка и пообщался с жильцами Выборгского района.

В среду Александр Беглов провел традиционный объезд города, передает канал «Санкт-Петербург». В центре внимания губернатора оказались объекты социальной инфраструктуры Выборгского района.

Первой точкой объезда стал парк Сосновка. Градоначальник высоко оценил благоустройство зеленой зоны, которая открылась после масштабной реконструкции в конце августа.

Он пообщался с посетителями Сосновки и узнал их мнение о модернизации пространства. Местные жители подчеркнули, что обновленный парк им очень нравится. По их словам, зона «преобразилась необыкновенно».

Напомним, летом там появились спортивное поле, детский городок, тренажеры и бадминтонные площадки, а также эстрада с амфитеатром. Кроме того, в Сосновке обновили дорожки и заменили скамейки, высадили новые деревья и установили светодиодное освещение и Wi-Fi. Благоустройство обошлось почти в 40 млн рублей.

В планах – строительство катка, увеличение количества общественных туалетов и установка дополнительного освещения.

«Мы дальше будем продолжать работу. Еще будем ставить современные опоры освещения, в общей сложности – 1,6 тыс. опор», – сказал Беглов.