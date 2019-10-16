В суд поступили ходатайства об аресте новых фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве

В Басманный суд поступили ходатайства об аресте до 14 декабря четверых обвиняемых по делу о массовых беспорядках в Москве – Егора Лесных, Владимира Емельянова, Андрея Баршая и Максима Мартинцова, сообщила пресс‐секретарь суда Юнона Царева.

Адвокат Эльдар Гароз, защищающий Лесных, подтвердил «Медиазоне», что следователь принес в суд материалы. Пока неясно, во сколько начнутся заседания.

Тем временем в Следственном комитете сообщили, что пятерым задержанным – Егору Лесных, Максиму Мартинцову, Андрею Баршаю, Владимиру Емельянову и Александру Мыльникову предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ (Применении насилия в отношении представителя власти).

СК будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении Лесных, Мартинцова, Баршая и Емельянова меры пресечения в виде заключения под стражу. В связи с тем, что у работающего курьером Мыльникова на иждивении находятся трое несовершеннолетних детей 2014, 2015 и 2018 годов рождения, а супруга в настоящее время не работает, следствие ходатайствует об избрании ему домашнего ареста.

По данным следствия, 27 июля на улице Рождественка в Москве Лесных, Мартинцов и Мыльников совместно повалили на землю сотрудника Росгвардии и нанесли ему удары ногами. Кроме того, Лесных нанес другому правоохранителю удар ногой. Баршай напал на представителя Росгвардии, толкнув его с разбега в спину, а Емельянов силой удерживал сотрудника правопорядка, пытаясь повалить на землю, отметили в СК.

В рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве проводятся следственные действия в отношении А.Мыльникова. В ходе акции активист (в белой футболке с рюкзаком) схватил полицейского и повалил его на землю pic.twitter.com/6FmUUp9G3Y — Актуальная Политика (@Current_policy) October 15, 2019

В понедельник СК России установил шестерых подозреваемых в насилии в отношении представителей власти в ходе июльских массовых беспорядков в Москве.

Напомним, митинги радикальной оппозиции проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Акции сопровождались уличными беспорядками – перекрывались Садовое кольцо и Большая Дмитровка, участники акций бросали куски асфальта в полицейских, распыляли газ.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, за что возбуждают дела против участников несанкционированных акций.

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