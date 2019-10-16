Российские ученые выяснили влияние потепления на леса

Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) выяснили, что прогнозируемые изменения климата могут положительно сказаться на росте лесов.

Как пишет журнал Dendrochronologia, предложенная учеными СФУ модель позволяет делать адекватные количественные прогнозы состояния лесного покрова на территориях со сложным ландшафтом. Несколько известных международных научных центров уже выразили желание интегрировать модель сибирских ученых в свои методики расчета.

«Мы просчитали сценарии с различными изменениями температуры и режима увлажнения в горизонте нескольких десятков лет. Такое моделирование необходимо, чтобы грамотно управлять лесными экосистемами, обеспечить устойчивое планирование и развитие лесного хозяйства», – передает РИА «Новости» слова завкафедрой математических методов и информационных технологий СФУ Владимира Шишова.

По словам специалистов, если температура и влажность для исследуемой территории будут увеличиваться так, как предсказывают известные глобальные прогнозы, то радиальный (то есть в толщину) прирост деревьев может увеличиться на 19% по сравнению со средним показателем за период 1951-2010 гг.

Также ученые подтвердили гипотезу о том, что в холодных и засушливых условиях главную роль в формировании ксилемы (проводящей ткани, составляющей основную полезную биомассу древесины) играет влажность почвы. А вот начало и конец периода годичного роста определяется температурой окружающей среды.

«Мы ожидаем, что через 10-15 лет будут получены данные мониторинга, которые подтвердят результаты моделирования, выполненного нами в 2019 году. Подобные долгосрочные исследования необходимы для формирования полной картины того, как будут реагировать леса на самые экстремальные изменение климата», – сказал Шишов.

Напомним, 9 октября в Росгидромете сообщили, что Россию ждет катастрофа из-за того, что температура приземного воздуха на территории страны растет в несколько раз быстрее темпов глобального потепления.

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