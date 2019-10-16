Названы регионы с самым дорогим хлебом

Средняя цена на хлеб в Санкт-Петербурге по итогам сентября стала самой высокой среди крупных городов России, самые низкие цены зафиксированы в Перми и Нижнем Новгороде.

«В целом самые низкие средние цены на хлеб в Перми и Нижнем Новгороде, самые высокие – в Санкт-Петербурге», – передает РИА «Новости» материалы исследования IT-компании «Эвотор», подготовленного ко Всемирному дню хлеба, который отмечается 16 октября.

Для анализа использовались данные с 20 тыс. смарт-терминалов «Эвотора», расположенных в магазинах традиционной торговли, пекарнях и заведениях общепита. Оценка проводилась по крупным городам России.

По сообщению аналитиков, с сентября 2018 года по сентябрь 2019 года больше всего подорожал ржаной хлеб – на 20%, до 36 рублей и именно он является и самым дорогим. Стоимость Дарницкого, самого дешевого в списке, выросла на 8%, до 26 рублей. Нарезной батон и Бородинский хлеб подорожали на 7%, а средние цены на пшеничный хлеб, напротив, снизились – на 4%, до 27 рублей.

Средняя цена на ржаной хлеб в сентябре составляла 36 рублей. При этом самый дешевый ржаной хлеб продается в Нижнем Новгороде (21 рубль) и Перми (23 рубля), чуть дороже – в Воронеже (26 рублей) и Петербурге (31 рубль). Дороже среднероссийского ржаной хлеб стоит в Самаре (37 рублей) и Москве (50 рублей), отмечают аналитики.

Средняя цена нарезного батона составила 29 рублей. При этом в Воронеже она самая высокая (40 рублей), самая низкая – в Перми и Нижнем Новгороде (25-26 рублей). В Москве, Ростове-на-Дону и Самаре нарезной батон в среднем стоил 29 рублей. Бородинский хлеб в сентябре стоил в среднем 33 рубля, при максимальной цене в 192 рубля. Самый дешевый Бородинский можно было купить в Перми (23 рубля), а самый дорогой – в Петербурге (57 рублей). В Москве бородинский стоил 44 рубля.

Пшеничный хлеб оценивается в среднем в 27 рублей. Дороже, чем в среднем по России, пшеничный хлеб стоил в Волгограде и Самаре – 28 рублей, в Ростове-на-Дону и Воронеже – 30 и 34 рубля, в Петербурге и Москве – 38 и 40 рублей. Самый дешевый – в Перми и Новосибирске (22 и 24 рубля). Средняя цена на Дарницкий хлеб в сентябре составляла 26 рублей, в Перми, Нижнем Новгороде и Воронеже он стоил 17-18 рублей, в Москве 27 рублей, а в Петербурге 36 рублей.

Напомним, в феврале специалисты компании «ФинЭкспертиза», проанализировавшие состояние рынка заявили, что в 2019 году россиянам следует ожидать повышения цен на молоко, гречку и хлеб. Из-за подорожания в 2018 году пшеницы на 54% и ржи на 30% снизился уровень прибыли производителей хлебобулочных изделий.

В августе в Минсельхозе заявили, что текущая ситуация на отечественном рынке хлеба стабильная, резких ценовых колебаний нет.