Эрдоган объявил о скором завершении поставок С-400 в Турцию

Завершение поставок российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в Турцию состоится в ноябре-декабре 2019 года, сообщил президент Турции Тайип Эрдоган во время перелета из Азербайджана.

«Нам сказали, что нам не продадут [ЗРК Patriot]. И что из этого вышло? Мы купили С-400, поставки которых уже осуществляются. Завершающий этап будет в декабре, возможно, и в ноябре», – приводит слова турецкого лидера ТАСС.

Он также отметил, что Анкара получает предложения о поставках альтернативных американским истребителям пятого поколения F-35 самолетов. «Вы нам не отдали [F-35], альтернативы готовы, предложения поступают», – сказал Эрдоган в эфире телеканала NTV.

Напомним, 15 сентября завершились поставки второй батареи С-400 в Турцию. Первые комплексы С-400, как ожидается, будут развернуты в Турции в декабре 2019 года.

США требовали от Турции отказаться покупки С-400, а взамен предлагали приобрести американские Patriot. После того, как Анкара отвергла требования Вашингтона, США объявили о прекращении дальнейшего участия Турции в программе F-35.

В августе на авиакосмическом салоне МАКС-2019 в Жуковском президент Турции интересовался возможностью приобретения Су-57, а также проявил интерес к МиГ-35.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о попытках США купить суверенитет Турции, а также писала о том, как С-400 помогли Эрдогану выгнать американцев с севера Сирии.

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