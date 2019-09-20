Названы сроки развертывания в Турции первых С-400

Первые российские ЗРС С-400 будут развернуты в Турции в декабре 2019 года, заявил руководитель управления оборонной промышленности республики Исмаил Демир.

«Системы С-400 будут развернуты и приведены в готовность в декабре», – передает ТАСС со ссылкой на портал «Хаберлер» слова Демира.

Ранее сообщалось, что поставленные С-400 будут полностью готовы к эксплуатации к июню 2020 года.

Напомним, 15 сентября на авиабазе Мюртед в Анкаре завершились поставки элементов второй батареи российской ЗРС С-400.



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