Россия приняла меры для безопасной эвакуации войск США из Сирии

Российское командование и власти Сирии приняли необходимые меры для безопасного вывода иностранных военных с северо-востока САР, эвакуация вооруженных сил США продолжается, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Алексей Бакин.

«Продолжается эвакуация подразделений вооруженных сил Соединенных Штатов Америки из северо-восточных районов Сирийской Арабской Республики. Американские военнослужащие оставили пункты базирования в населенных пунктах Дадат и Умм-Миаль в округе Мембидж провинции Алеппо и убыли в направлении сирийско-иракской границы....», – передает слова генерала РИА «Новости».

«Власти Сирийской Арабской Республики и российское командование предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасного вывода военнослужащих иностранных государств», – сообщил руководитель российского Центра по примирению.

По имеющимся у генерала данным, правительство Сирии установило контроль над округами Мембидж провинции Алеппо, Эт-Табка провинции Ракка, Айн-Иса, Камышлия и Хасака провинции Эль-Хасака.

Он также сообщил, что в городе Ракка и ряде населенных пунктов провинции Дейр-эз-Зор прошли митинги местного населения против иностранной оккупации и в поддержку воссоединения с Дамаском.

«Призываем население районов, ранее подконтрольных ВС США и их союзникам по международной коалиции, воздержаться от агрессивных действий в отношении военнослужащих вооруженных сил западных государств либо союзных им формирований», – сказал руководитель российского Центра по примирению.

Во вторник армия Сирии смогла установить полный контроль над городом Манбидж. Оттуда вышли войска международной коалиции во главе с США, город пытались занять турецкие силы.

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