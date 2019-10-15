В Подмосковье нашли тело мужчины за день до призыва в армию

Призывник в подмосковном Подольске умер накануне перед отправкой в армию, сообщают СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Он был призывником и в день смерти должен был явиться в военкомат и отправиться к месту службы. Всю ночь юноша играл в компьютерные игры в своей комнате, а утром его тело нашли рядом с турником. По предварительным данным, он свел счеты с жизнью. С места изъята веревка», – сказал собеседник РИА «Новости».

Главное следственное управление СК по Московской области подтвердило факт смерти 18-летнего жителя Подольска. На теле юноши «не обнаружено видимых следов, свидетельствующих о криминальном характере смерти», отметили в ведомстве.

Проверка продолжается, по итогам будет вынесено процессуальное решение, определяющее, есть ли в произошедшем состав преступления.

В феврале СМИ сообщали, что на полигоне под Воронежем погиб 19-летний солдат-срочник, тело которого якобы нашли с пакетом на голове.