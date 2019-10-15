МВФ снизил прогноз цен на нефть

Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз мировых цен на нефть на 2019 и 2020 годы на 3,74 и 5,94 доллара – до 61,78 и 57,94 доллара за баррель, говорится в материалах доклада фонда по мировой экономике World Economic Outlook (WEO) за октябрь.

«Предполагаемая цена, основанная на рыночных фьючерсах, 61,78 доллара за баррель в 2019 году и 57,94 доллара за баррель в 2020 году», – цитирует документ РИА «Новости».

При этом в июле МВФ повышал прогноз мировых цен на нефть на 2019 и 2020 годы на 6,4 и 4,9 доллара – до 65,52 и 63,88 доллара за баррель. В 2018 году средняя цена барреля нефти составила 68,33 доллара за баррель.

Ранее в МВФ обеспокоились ситуацией, сложившейся в мировой экономике.