Националисты поставили Зеленскому ультиматум

Представители националистических образований Украины выдвинули президенту страны Владимиру Зеленскому ультиматум, согласно которому требования по урегулированию ситуации в Донбассе нужно гарантировать законодательно, заявил глава «Национального корпуса» Андрей Билецкий.

«Мы даем этой власти 10 дней. Если за это время все требования штаба сопротивления капитуляции, движения сопротивления, не будут в полном объеме гарантированы на законодательном уровне, то мы скажем так: время маршей прошло», – написал Билецкий в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в случае, если власти не примут ультиматум, то националисты «найдут варианты гражданского сопротивления» по всей Украине и «заставят» руководство страны «делать то, что хочет и требует нация».

«А нация требует силы, единства, сосредоточенности и окончательной победы. К украинской победе! Слава Украине», – заключил Билецкий.

Напомним, националисты в понедельник провели митинг против особого статуса Донбасса и против планов президента Украины Владимира Зеленского у офиса главы государства в Киеве.

Они требовали «защитить государственный суверенитет страны» и не допустить потери территориальной целостности государства.