Гравюру Дали похитили из галереи в Сан-Франциско за 30 секунд

Неизвестный за 30 секунд вынес гравюру знаменитого художника Сальвадора Дали из частной галереи в Сан-Франциско, сообщили СМИ.

Как телеканал «360» со ссылкой на ABC7 News, речь идет о работе под названием «Горящий жираф». У Дали есть одноименная картина, написанная маслом. Стоимость гравюры намного меньше, чем оригинального холста. В мире есть несколько оттисков, поэтому пропавший «Горящий жираф» не единственный в своем роде. Все копии пронумерованы, а их цена может доходить до 20 тыс. долларов.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали злоумышленника в синей футболке и кепке, который выходил из галереи в Сан-Франциско. При этом сам момент кражи на видео не попал. Сообщается, что мужчина зашел на выставку, подошел к гравюре и не торопясь покинул здание, забрав с собой полотно. На все у него ушло полминуты.

Как рассказала директор частной галереи Анджела Келлетт, похититель вряд ли сможет продать «Горящего жирафа», так как гравюра и сама картина Дали очень известны.

Напомним, 27 января полотно Куинджи «Ай-Петри. Крым» было украдено прямо из зала Третьяковской галереи. Уже на следующий день в Подмосковье под Одинцово нашли подозреваемого и украденную картину. После этого экспозицию Куинджи в Третьяковке снабдили охранной системой.

Обвиняемый в краже Денис Чуприков в суде свою вину признал, но отказался пояснять мотивы своего поступка. Однако ранее он заявлял, что хотел «привлечь к себе внимание».