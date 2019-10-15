Спасатели извлекли тело погибшей при обрушении в жилом доме в Приморье

Спасатели извлекли тело погибшей при обрушении в жилом доме в приморском поселке Новонежино, сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС.

В ведомстве сообщили, что «женщину (погибшую) извлекли спасатели краевые». Отмечается, что «завалов как таковых в доме нет», передает ТАСС.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил, что погибшая была матерью двоих детей.

«Здесь произошла трагедия, погибла женщина, у нее остались дети, один ребенок в шестом классе, один, 17 лет, в техникуме учится, сейчас необходимо решить вопросы по этим ребятам, к кому они будут отправлены, как будет продолжено обучение этого парня», – сказал он.

Ранее стало известно, что следов взрывчатки на месте обрушения в пятиэтажке в Приморье не обнаружено.

Напомним, в ночь на вторник в многоквартирном доме в Новонежино Шкотовского района Приморья произошло обрушение ряда перекрытий, в результате погибла женщина.

Позднее в СК назвали возможную причину произошедшего. Жильцам пострадавшего дома пообещали материальную помощь.