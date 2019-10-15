Глава Пентагона обвинил Турцию в возможности возрождения ИГ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган несет ответственность «за потенциальное возрождение ИГ* (запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство*»), возможные военные преступления и разрастающийся гуманитарный кризис» на северо-востоке Сирии, заявил глава Пентагона Марк Эспер.

По словам главы Пентагона, «недопустимое вторжение (Турции на северо-восток Сирии – прим. ВЗГЛЯД) подорвало успешную международную миссию [по нанесению] «поражения (запрещенной в России террористической группировки) ИГ*» в Сирии и привело к освобождению многих опасных задержанных [боевиков]», передает ТАСС

«Несмотря на оппозицию и неоднократные предупреждения со стороны США и международного сообщества, президент Турции [Тайип] Эрдоган отдал приказ об одностороннем вторжении в северную Сирию, что привело к множеству жертв, разрушениям, большому числу беженцев, отсутствию безопасности и растущей угрозе по отношению к американским военным», – заявил Эспер.

По мнению главы американского военного ведомства, турецкий президент «несет ответственность за последствия [своих действий], в том числе за потенциальное возрождение (запрещенной в России террористической группировки) ИГ, возможные военные преступления и разрастающийся гуманитарный кризис».

Накануне глава минобороны Турции Хулуси Акар обвинил курдов в освобождении террористов при отступлении.

В воскресенье в российском министерстве обороны назвали количество удерживаемых лиц в подконтрольных курдам лагерях и тюрьмах на территории Сирии.

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