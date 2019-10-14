В Подмосковье избили чемпионку мира по боксу

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14 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 16:43  |  vz.ru
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Российские вертолеты лишают советской идеи

До сих пор «Камов» и «Миль» летели каждый своим путем, но теперь их запрягли в одну упряжкуФото: Артур Лебедев/ТАСС
«Ростех» решил слить воедино два знаменитых еще со времен СССР конструкторских бюро – Миля и Камова. Взамен будет Национальный центр вертолетостроения. Когда-то в ЦК КПСС решили специально создать не одно, а два бюро – чтобы инженеры конкурировали друг с другом. Теперь же этому соперничеству конец. Однако в авиационной отрасли уверены, что Россия может выиграть от такой оптимизации. Подробности...
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Россия богатеет на американских ошибках

Косвенной причиной успеха энергетического сектора России стали американские санкцииФото: Максим Стулов/Ведовости/ТАСС
Американские аналитики признали – санкционная война США против России привела к прямо противоположным результатам. Инвестиции США в российскую экономику выросли в три раза, Штаты все активнее закупают российскую нефть. Попытка надавить на Иран и Венесуэлу опять обернулась выгодой для Москвы. Однако изменение санкционной политики сейчас не выгодно ни Москве, ни Вашингтону, считают эксперты. Подробности...
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Вооруженные силы учатся беречь военную технику

На российских военных аэродромах самолеты по-прежнему мокнут под дождем и снегомФото: Вадим Гришанкин/Управление пресс-службы и
информации Минобороны России/ТАСС
Вооруженные силы, похоже, начинают пересматривать свой традиционный подход к тому, как должна храниться и оберегаться военная техника. Есть признаки того, что и к самолетам, и к кораблям в российской армии начинают относиться более бережно. Почему это настолько важно, особенно в современных условиях? Подробности...
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Угрожает ли России сделка Асада с главным врагом Эрдогана

Президент Сирии одержал важную дипломатическую победу Фото: Mikhael Klimentyev/ZUMA/ТАСС
Конфликт на севере Сирии стремительно разгорается. Армия Башара Асада после сделки с курдами берет под контроль один город за другим. Им навстречу движутся войска Турции, которые также рапортуют об успехах. Между ними в «ловушке» оказались американские военные. Почему эти события вызвали в России и Европе противоположную реакцию? Подробности...
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Способна ли смертная казнь остановить педофилов

Обвиняемый раскаивается, но это уже мало кого интересуетФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Чудовищное убийство девятилетней девочки рецидивистом потрясло не только Саратов, но и всю страну. Вновь зазвучали голоса о необходимости возвращения смертной казни как минимум для педофилов. Однако действительно ли угроза наказания смертью поможет предотвращать такие трагедии и какие инструменты для этого в реальности эффективны?  Подробности...
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Что ждет российский хай-тек без иностранных инвесторов

Павел Волков, публицист
Финансовый спекулянт дает доллар инновационной компании, а затем, когда акции компании вырастают, продает их и забирает два доллара. Спрашивается, откуда берется этот дополнительный доллар, если Россия, как известно, доллары не печатает? Подробности...
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России необходимо федеральное бюро несчастных случаев

Иван Соловьев, д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ
Если раньше в закон о полиции вносились изменения, расширяющие и уточняющие права полиции, то сейчас Госдумой рассматривается законопроект, расширяющий права граждан. Подробности...

Россия переполнена сокровищами

Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Наша страна буквально переполнена сокровищами! Россия – настоящая пещера Аладдина. Мне вообще кажется, что оцифровка и опубликование российских музейных коллекций станет едва ли не главным событием всемирной истории искусств XXI века. Подробности...
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    Самые кровожадные средневековые сказки

    Россия и США ищут выход из кризиса

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      Скончался легендарный советский космонавт Алексей Леонов

      В когорте первых космонавтов Алексей Леонов был поистине всенародным любимцем, он также завоевал признание миллионов людей за рубежом. Человек-легенда, в 1965 году он первым вышел в открытый космос и тем самым попал в мировую историю. В пятницу Леонов скончался на 86-м году жизни
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      Турция начала наземное вторжение в Сирию

      Турецкая армия начала наземную часть вторжения в северную Сирию с применением артиллерии и танков. Перед этим были нанесены авиаудары по нескольким городам, сообщалось о жертвах среди мирных граждан. Невзирая на возмущение США, турки намерены довести операцию «Источник мира» до логического конца
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      Путин накануне дня рождения погулял по сибирской тайге

      Владимир Путин накануне дня рождения в компании главы Минобороны Сергея Шойгу отдохнул в сибирской тайге. Президент гулял по лесу, собирал грибы, поднялся на вершину горы и любовался природой. Сам день рождения, 7 октября, Владимир Путин, по данным его пресс-секретаря, проведет в кругу родных
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          Как сочетаются ваши взгляды на религию и смертную казнь?
          • Я верю в бога, и я за смертную казнь

          • Я верю в бога, и я против смертной казни

          • Я не верю в бога, и я за смертную казнь

          • Я не верю в бога, и я против смертной казни

          30 лет назад на советском ТВ состоялся первый эфир Анатолия Кашпировского. А на вас действовал его гипноз?
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          • Я не смотрел эти передачи

          Вас за границей оскорбляли из-за вашего происхождения?
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          • Не езжу за границу

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            Как обманывают российских автомобилистов

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            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
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            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
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              В Подмосковье избили чемпионку мира по боксу

                 14 октября 2019, 15:55
              Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
              Текст: Алексей Дегтярев

              Версия для печати  •
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              В Подмосковье сосед по лестничной клетке чемпионки мира по боксу Софьи Очигавы избил спортсменку и угрожал ей убийством, пишут СМИ со ссылкой на источник.

              Происшествие случилось 1 октября, 32-летняя Очигава возвращалась домой и зашла в здание, передает «Комсомольская правда» со ссылкой на собеседника.

              В этот момент ее начал атаковать сосед, в руках у него был предмет, похожий на нож, девушка получила легкий вред здоровью.

              «На почве чего возник конфликт, пока устанавливается. Чем нападавший нанес потерпевшей телесные повреждения, пока не известно», – отметил источник.

              Правоохранительные органы возбудили уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью и об угрозе убийству, подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

              Издание со ссылкой на соцсети отмечает, что мужчина может заниматься вымогательством и мошенничеством, а также махинациями со страховыми выплатами.

              Напомним, Софья Очигава завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году в весовой категории до 60 килограммов. Она также . два раза побеждала на чемпионате мира (2005, 2006 годы) и три – на чемпионате Европы (2005, 2007, 2009 годы).


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