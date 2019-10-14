В Подмосковье избили чемпионку мира по боксу

В Подмосковье сосед по лестничной клетке чемпионки мира по боксу Софьи Очигавы избил спортсменку и угрожал ей убийством, пишут СМИ со ссылкой на источник.

Происшествие случилось 1 октября, 32-летняя Очигава возвращалась домой и зашла в здание, передает «Комсомольская правда» со ссылкой на собеседника.

В этот момент ее начал атаковать сосед, в руках у него был предмет, похожий на нож, девушка получила легкий вред здоровью.

«На почве чего возник конфликт, пока устанавливается. Чем нападавший нанес потерпевшей телесные повреждения, пока не известно», – отметил источник.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью и об угрозе убийству, подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Издание со ссылкой на соцсети отмечает, что мужчина может заниматься вымогательством и мошенничеством, а также махинациями со страховыми выплатами.

Напомним, Софья Очигава завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году в весовой категории до 60 килограммов. Она также . два раза побеждала на чемпионате мира (2005, 2006 годы) и три – на чемпионате Европы (2005, 2007, 2009 годы).