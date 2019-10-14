Счетная палата заявила о рисках уменьшения доходов бюджета России на 714 млрд рублей

Счетная палата России видит риски уменьшения прогнозируемых Минфином доходов федерального бюджета в 2020-2022 годах на общую сумму 714 млрд рублей, следует из заключения аудиторов на законопроект о федеральном бюджете на следующую трехлетку.

«Существуют риски уменьшения доходов федерального бюджета: в 2020 году - в сумме 145,5 миллиарда рублей, в 2021 году – 216,7 миллиарда рублей, в 2022 году – 351,4 миллиарда рублей», – передает РИА «Новости» сообщение Счетной палаты.

По данным аудиторов, прогноз поступления доходов сделан без учета целого ряда поправок в Налоговый кодекс России, принятых в сентябре текущего года и которые могут привести к потерям налоговых поступлений. Большие риски аудиторы видят и в исполнении прогноза поступлений дивидендов госкомпаний.

При этом некоторые доходы бюджетной системы, по оценке Счетной палаты, напротив, недооценены Минфином при планировании бюджета: дополнительные поступления в казну, по прогнозу аудиторов, в 2020 году по сравнению с законопроектом могут составить 79,2 млрд рублей, в 2021 году – 124,3 млрд рублей, в 2022 году – 158,3 млрд рублей.



«С учетом факторов увеличения и снижения доходов риски непоступления по налоговым и неналоговым доходам в 2020 году могут составить 66,3 млрд рублей, в 2021 году – 92,4 млрд рублей, в 2022 году – 193,0 млрд рублей», – говорится в отчете.

Как предупреждают аудиторы, проблема заключается в том, что речь идет в основном о рисках недопоступления ненефтегазовых доходов, которые идут на формирование расходной части бюджета, а их сокращение соответственно несет угрозу сокращения расходов.

«По оценке Счетной палаты, в 2020 году в случае реализации прогноза по росту потребительского спроса (прирост оборота розничной торговли – на 0,6%, платных услуг населению - на 0,5%), а также отсутствия каких-либо шоков инфляция по итогам 2020 года может составить 3%. При условии более высокого потребительского спроса уровень инфляции, вероятнее всего, будет выше 3%», – передает ТАСС текст материалов Счетной палаты.

Также глава Счетной палаты Алексей Кудрин усомнился, что рост экономики России в 2021 г. достигнет 3,1%.

«Сейчас он (прогноз темпа роста ВВП в 2020 г.) снижается до 1,7%. А вот в 2021 (прогноз) сохраняется на прежнем уровне – 3,1%. Прыжок с 1,7% темпов роста до 3,1%, конечно, для нас является малообъяснимым, мы считаем, не будет такого роста. И даже, если сейчас мы заглянем в прогноз Центрального банка – сошлюсь на авторитеты – Центральный банк тоже дает темпы роста не больше 2,5%. Таким образом, мы пока сомневаемся в таком бурном росте», – сказал Кудрин.

Он пояснил, что такой бурный рост был спрогнозирован на основе прогноза роста инвестиций с 2% в 2019 г. до 5% в 2020 г., но в первом полугодии 2019 г. инвестиции выросли на 1,6%.

«Те меры, о которых сейчас говорилось, которые должны улучшить инвестиционный климат, простимулировать частные инвестиции, на наш взгляд, пока недостаточны, чтобы вот этот рывок роста инвестиций совершить», – добавил глава Счетной палаты.

Напомним, в пятницу Минфин сообщил, что в 2019 году профицит федерального бюджета составляет 2 трлн 986 млрд рублей (3,8% ВВП).