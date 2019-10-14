Зеленский призвал украинцев не делать «подарки» российским СМИ

Президент Владимир Зеленский накануне Дня защитника Украины 14 октября обратился к гражданам с призывом не поддаваться на провокации, чтобы «не создавать красивую картинку для российского телевидения».

«Я прошу вас: будьте разумны, действуйте ответственно, в рамках закона и общественного порядка», – говорится в сообщении президента в Facebook.

Он подчеркнул, что «на зависть всем» необходимо доказать, что «украинцы – свободный, цивилизованный, а главное – мудрый народ».

«Давайте в этот день не делать своими руками подарков для наших недругов. Они мечтают увидеть в наших рядах раздор, распри и хаос. И очень боятся, что украинцы будут едиными и сплоченными», – отметил Зеленский.

Также Зеленский обратился к правоохранителям с призывом уважать право граждан на мирный протест и гарантировать им защиту.

14 октября на Украине запланированы несколько акций, среди которых и марш против подписания Киевом «формулы Штайнмайера».

Ранее в нескольких украинских городах уже состоялись подобные акции под лозунгам «Нет капитуляции». Митинги против подписания Киевом документа продолжались неделю.

Газета ВЗГЛЯД писала, в чем заключается смысл «формулы Штайнмайера».

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