В СИЗО «Матросская тишина» сменилось руководство

Экс-руководитель томского следственного изолятора Виктор Пастушенко стал начальником московского СИЗО «Матросская тишина» (ФКУ СИЗО-1 УФСИН по Москве), заявил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии столицы Иван Мельников.

По словам Мельникова, Пастушенко уже приступил к работе. При этом прежний и нынешний изоляторы Пастушенко похожи, передает «Интерфакс». По словам ответственного секретаря ОНК, новому начальнику будет несложно включиться в работу.

В апреле стало известно, что в «Матросской тишине» трое арестованных отравились неизвестным веществом. Один из них умер. Позже выяснилось, что в организме арестантов был обнаружен метадон. Через несколько дней скончался еще один отравленный заключенный. 30 апреля подозреваемый в сбыте наркотиков в СИЗО был задержан.