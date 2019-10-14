Роструд напомнил о двойной оплате работы в праздники

Работодатель должен оплатить работу в нерабочий праздничный день в двойном размере или предоставить день отдыха, заявили в пресс-службе Роструда.

В ведомстве напомнили, что привлекать к работе в выходные и праздники можно только в исключительных случаях и с письменного согласия сотрудника, при этом работодатель при этом должен издать письменное распоряжение или приказ об этом, передает РИА «Новости».

Сдельщикам за выход на работу в праздники должны платить не менее чем по двойным расценкам, а для тех, чей труд оплачивается по тарифам, работодатель должен выплатить не менее двойной тарифной ставки.

Работник по своему желанию может взять вместо оплаты лишний день отдыха, причем это должен быть целый день вне зависимости от количества фактически отработанных часов.

В Роструде напомнили, что просить работника выйти в праздничный день можно только для выполнения непредвиденных работ.

В то же время существует ряд ситуаций, при которых привлечь сотрудника к работе разрешается без его согласия, например, предотвращение катастрофы или производственной аварии, а также устранение их последствий, предотвращение несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества работодателей, государства или муниципалитета.

Привлечь сотрудника без его согласия можно также для работ из-за введения чрезвычайного или военного положения и для неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств.

Представителей творческих профессий можно привлекать к работе в выходные и праздники, если порядок такого привлечения установлен коллективным договором, локальным документом или трудовым договором, а профессия работника включена в специальный перечень, утвержденный правительством.

В ведомстве добавили, что существует ряд категорий работников, которых можно привлечь к работе в праздник только в особом порядке: инвалиды, женщины с детьми до трех лет, матери-одиночки с детьми до пяти лет, работники с детьми-инвалидами, работники, ухаживающие за больными членами семей, отцы-одиночки, опекуны и попечители несовершеннолетних.

При этом для привлечения к работе в выходной или праздничный день работодатель должен убедиться, что работа не запрещена им по состоянию здоровья и под подпись уведомить их о праве отказаться от работы в выходной или праздник.

Последние длинные выходные в 2019 году ждут россиян со 2 по 4 ноября в связи с празднованием Дня народного единства.

Напомним, в июле Роструд разъяснил работодателям принципы оплаты труда граждан, выполняющих свои обязанности и обязанности коллег, находящихся в отпуске. С такими сотрудниками работодатель должен заключить отдельный договор, при этом продолжительность рабочего времени не должна превышать половину месячной нормы.