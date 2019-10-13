Собчак предложила реалити-шоу про жизнь иркутского губернатора на официальную зарплату

Телеведущая Ксения Собчак предложила провести реалити-шоу, в котором избранный от КПРФ иркутский губернатор Сергей Левченко будет жить на свою официальную зарплату, составляющую 27,2 тыс. рублей.

«Я просто хочу посмотреть, как губер живет на свою официальную з/п. Хорошая идея для реалити-шоу», – написала Собчак в своем Telegram.

На этой неделе Левченко, заработавший в 2018 году более 5,5 млн рублей, внес на рассмотрение парламента региона законопроект об увеличении своего должностного оклада на 44% – с 18,8 тыс. рублей до 27,2 тыс. рублей.

В правительстве заявили, что рост зарплаты губернатора стал возможен благодаря увеличению доходной части бюджета региона.